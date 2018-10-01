В Ижевске временно не ходят трамваи до городка Металлургов
В понедельник, 1 октября, временно перестали ходить трамваи до городка Металлургов. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, ограничили движение 1,4,7,10 маршрутов. В связи с этим, некоторые рейсы будут перенаправлены.
Отметим, что пока не ясно почему изменилось движение и на какое время.
-1 маршрут: ул.Московская - Центр - ул.Кирова - ул.Тимирязева.
-4 маршрут: ул.Промышленная - Центр - ул.Московская.
-7 маршрут: Буммаш - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр
-10 маршрут: ул.Ворошилова - ул.Ленина - Центр
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