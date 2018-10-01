2018-10-01T07:39:35+03:00
Общество

В Ижевске временно не ходят трамваи до городка Металлургов

В ИжГЭТ не сообщают, с чем это связано
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Фото: izh.kp.ruФото: izh.kp.ru
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В понедельник, 1 октября, временно перестали ходить трамваи до городка Металлургов. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, ограничили движение 1,4,7,10 маршрутов. В связи с этим, некоторые рейсы будут перенаправлены.

Отметим, что пока не ясно почему изменилось движение и на какое время.

-1 маршрут: ул.Московская - Центр - ул.Кирова - ул.Тимирязева.

-4 маршрут: ул.Промышленная - Центр - ул.Московская.

-7 маршрут: Буммаш - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр

-10 маршрут: ул.Ворошилова - ул.Ленина - Центр

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