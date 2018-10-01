В Ижевске около двух тысяч школьников оказались в группе риска после тестирования на наркотики
В администрации Ижевска прошло заседание городской антинаркотической комиссии, на которой рассказали результаты тестирования школьников на наркотики в прошлом учебном году. Как сообщила главный специалист-эксперт Управления образования администрации города Светлана Емшанова, всего тестирование прошли 3 353 учащихся из 62 образовательных организаций города.
- Из них 1 746 оказались в группе риска. Им было рекомендовано пройти профилактический медицинский осмотр в Республиканском наркологическом диспансере, - сообщили в пресс-службе Ижевска.
Напомним, что тестирование проводится врачами психиатрами-наркологами. Если ребенку уже есть 15 лет, то у него берут письменное согласие. Если нет, то согласие законных представителей.
По итогам медосмотра, который прошли 1 393 учащихся школ, техникумов и вузов, положительные тесты выявлены лишь у 6 человек (в предыдущем периоде - 27 человек). С ними проводится профилактическая работа.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Как ижевчанам подключить тепло в дом? Температура на улице уже совсем не летняя, а в квартирах по-прежнему холодно (продолжение).
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»