2018-10-01T10:18:28+03:00
Происшествия

В Ижевске около двух тысяч школьников оказались в группе риска после тестирования на наркотики

Всего проверили 3,3 тысячи учащихся
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В администрации Ижевска прошло заседание городской антинаркотической комиссии, на которой рассказали результаты тестирования школьников на наркотики в прошлом учебном году. Как сообщила главный специалист-эксперт Управления образования администрации города Светлана Емшанова, всего тестирование прошли 3 353 учащихся из 62 образовательных организаций города.

- Из них 1 746 оказались в группе риска. Им было рекомендовано пройти профилактический медицинский осмотр в Республиканском наркологическом диспансере, - сообщили в пресс-службе Ижевска.

Напомним, что тестирование проводится врачами психиатрами-наркологами. Если ребенку уже есть 15 лет, то у него берут письменное согласие. Если нет, то согласие законных представителей.

По итогам медосмотра, который прошли 1 393 учащихся школ, техникумов и вузов, положительные тесты выявлены лишь у 6 человек (в предыдущем периоде - 27 человек). С ними проводится профилактическая работа.

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