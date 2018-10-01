Новые лица: восемь человек подали документы на конкурс по выбору главы Ижевска

1 Окт. 10:38 2018-10-01T11:37:49+03:00

Среди них есть глава Глазова, военный пенсионер, доцент кафедры и дорожник

Изменить размер текста: A A

Уже восемь человек подали документы на конкурс по выбору главы Ижевска. Напомним, до 3 октября принимаются заявки, а 15-го будет сам конкурс. Как стало известно «Комсомольской правде», принял решение участвовать в конкурсе глава Глазова Олег Бекмеметьев, военный пенсионер и председатель совета директоров ООО «ППК «Искра», экс-председатель общественной комиссии по борьбе с коррупцией по УР, член Общественной палаты республики 3 созыва Валерий Швецов.

Кроме этого документы подали генеральный директор ГКП Самарской области «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» и бывший начальник удмуртского «Управтодора» Денис Абрамов и доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» Григорий Концевой.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на конкурс заявился генеральный директор компании «Палаццо» Антон Перепелица. Именно эта компания занималась разработкой документов на реконструкцию центральной площади. Подал документы начальник управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений в Роструде Олег Украинский.

Примут участие и прошлые участники: замглавы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города Константин Сунцов и замначальника отдела сбыта ООО «Гюнтнер-Иж» Олег Овчинников.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Ижевске около двух тысяч школьников оказались в группе риска после тестирования на наркотики. У скольких из них выявили зависимость? (продолжение).