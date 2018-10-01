Марат Исмагилов уходит с поста начальника Жилищной инспекции Удмуртии

1 Окт. 17:23 2018-10-01T18:59:04+03:00

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Понедельник, 1 октября, стал последним рабочим днем Марата Исмагилова на должности начальника Государственной жилищной инспекции при Министерстве энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртии. Как он сообщил на своей личной странице в «Фейсбук», теперь он будет трудиться не только в Удмуртии, но и во всех 85 субъектах страны.

- Под руководством Александра Сидякина, первого заместителя председателя Комитета, включаюсь в работу Комитета Государственной Думы Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Вместе с Минстроем России и Главным госжилинспектором России Андреем Чибисом мне предстоит упорно заниматься совершенствованием отношений в сфере ЖКХ, делать их понятными и прозрачными для граждан, развивая требования к сервису. Продолжу работать над модельными требованиями к надзору за участниками жилищных отношений, уделяя особое внимание оперативности и автоматизации в работе жилищных инспекторов, - написал Марат Исмагилов.

Напомним, что при его руководстве в 2016, 2017 годах и первом полугодии 2018 года Жилищная инспекция Удмуртии признана лидером Рейтинга органов государственного жилищного надзора в России.

ДОСЬЕ «КП»

Марат Исмагилов родился в Ижевске 9 января 1984 года. С отличием окончил школу №85 и Удмуртский государственный университет по специальностям «Юриспруденция» и «Финансы и кредит», сдал кандидатский минимум в аспирантуре по направлению «Гражданское право».

Работал в органах государственной власти, коммерческих организациях, был помощником депутатов Государственного Совета Удмуртии и Городской думы города Ижевска.

Имеет 14-летний опыт юридической практики, 9-летний опыт преподавания.

Активно занимается общественной деятельностью на протяжении 16 лет, в том числе в сфере ЖКХ - 12 лет.

Избирался в первый состав Молодежного парламента при Государственном Совете Удмуртской Республики, являлся заместителем председателя по экономическим вопросам.

С 2012 г. - председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртии», постоянный член экспертных и общественных советов в сфере ЖКХ в Ижевске и Удмуртии.

С 2015 года - начальник Государственной жилищной инспекции Удмуртии.

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