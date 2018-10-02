2018-10-02T10:14:54+03:00
Происшествия

16-летняя студентка из Удмуртии погибла в Нижнекамске

Ее тело нашли у многоэтажки
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: novorosinform.orgФото: novorosinform.org
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16-летняя студентка из Удмуртии погибла в Нижнекамске после падения с высоты. Ее тело было найдено прохожими у дома №43 по улице Корабельной.

Уже на следующий день, сопоставив все обстоятельства случившегося, следователи пришли к мнению, что это умышленное посягательство на жизнь девушки и возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- Сейчас ведется работа по установлению лиц, которые находились в тот момент в квартире этого дома (где находилась и погибшая. - Прим. ред.), и которые могли бы пояснить причины произошедшего, - уточнил в интервью телеканалу «НТР 24» старший следователь следственного отдела по Нижнекамску СУ СК России по Республике Татарстан Шамиль Нугуманов.

Также отмечается, что девушка была доброй, отзывчивой и активной. Тело погибшей уже забрали из морга ее родные.

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