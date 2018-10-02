2018-10-02T07:12:13+03:00
Происшествия

90-летняя пенсионерка погибла при пожаре в Игринском районе Удмуртии

Предположительная причина возгорания – замыкание электропроводки
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по УРФото: СУ СК РФ по УР
Изменить размер текста:

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту пожара в трехквартирном доме по улице Кирова в с. Менил Игринского района, в результате которого погибла 90-летняя женщина.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, пожар произошел 30 сентября около 14:00. Предположительная причина возгорания – замыкание электропроводки.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователем произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Ижевске 91-летнюю бабушку обманули «продавцы меда» (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска