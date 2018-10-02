90-летняя пенсионерка погибла при пожаре в Игринском районе Удмуртии

2 Окт. 07:10 2018-10-02T07:12:13+03:00

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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту пожара в трехквартирном доме по улице Кирова в с. Менил Игринского района, в результате которого погибла 90-летняя женщина.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, пожар произошел 30 сентября около 14:00. Предположительная причина возгорания – замыкание электропроводки.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователем произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

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