Жителей Удмуртии пересчитают
С 1 по 10 октября на Едином портале госуслуг проходит пробная перепись населения 2018 года. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, пройти интернет-перепись может любой желающий. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись регистрации на Едином портале государственных услуг.
- Вы можете оказаться в числе первых граждан в истории России, переписавшихся через сеть Интернет, самостоятельно заполнив переписные листы на портале госуслуг, - говорится в сообщении пресс-службы.
По итогам пробной переписи будут разработаны рекомендации по оптимизации бюджетных расходов на Всероссийскую перепись населения 2020 года с учетом внедрения новых способов сбора сведений о населении.
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