2018-10-02T11:34:15+03:00
Общество

Объявлены победители международного конкурса социальных предпринимателей

Подведены итоги последнего этапа Social Impact Award* в номинации «Интернет для лучшего мира»
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Весной 2018 года в финал международного конкурса социальных предпринимателей прошли 13 проектов, авторы которых получили возможность бесплатно участвовать в инкубационной программе и по ее итогам соревноваться за главный приз конкурса - денежную премию и поездку в Тбилиси на международную встречу победителей.

Представление проектов прошло в 17 государствах – участниках Social Impact Award. В каждой стране победителями стали три автора социально значимых предпринимательских проектов.

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В России в номинации «Ростелекома» «Интернет для лучшего мира» соревновались четыре проекта: SkillsBooster*, занимающийся обучением и трудоустройством молодых IT-специалистов (г. Санкт-Петербург); онлайн-платформа взаимопомощи Goody* (г. Москва); приложение и онлайн-курс для изучения языка жестов LifeTalk* (г. Уфа) и услуга психологической помощи YouTalk* (г. Москва). Победителем признан YouTalk. Стартап позволяет разным группам населения, в том числе маломобильным, получить психологическую поддержку в режиме онлайн.

Каждый проект оценивался по четырем критериям: социальная значимость, инновационность, бизнес-модель и команда.

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Программа реализуется при финансовой поддержке ПАО «Ростелеком» и Citi*.

*Сошиал Импакт Авард, *СкиллсБустер, *Гуди, *Лайфток, *Юток, *Сити

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