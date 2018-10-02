Россияне стали в 7 раз чаще пользоваться мобильным интернетом за рубежом

2 Окт. 11:56 2018-10-02T11:56:12+03:00

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Мобильный оператор Tele2 зафиксировал значительный рост активности абонентов в международном роуминге этим летом. Общий объем интернет-трафика в поездках за границу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем в 7 раз.

Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: за июнь-август 2018 года оператор увеличил список стран действия услуги с 54 до 89. Теперь опция доступна как на востребованных направлениях для отдыха и бизнес-поездок, так и в экзотических странах Карибского бассейна.

Услуга оказалась популярна среди абонентов Tele2: в июне-августе 2018 года ее подключили сотни тысяч клиентов. Наибольшее количество гигабайтов скачали пользователи в Турции, Италии и Испании.

Абонентская плата за опцию составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. Подключение опции бесплатно.

Кроме того, абоненты в обновленной линейке «Мой Tele2» не платят за междугородную связь: на всех тарифах предусмотрены безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Внутрисетевой роуминг был отменен на новой линейке с момента запуска. В августе 2018 года оператор завершил отмену внутрисетевого роуминга на всех архивных тарифных планах. Теперь на всех тарифах Tele2 входящие вызовы в поездках по России бесплатны, а в регионе пребывания применяются условия домашнего региона.

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