2018-10-02T16:05:42+03:00
Общество

Ижевчане протестируют связь на тарифе Tele2 с безлимитным интернетом

Новые абоненты оператора смогут сделать это бесплатно
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Tele2 запускает новый тарифный план «Мой безлимит» во всех регионах присутствия. Он ориентирован на тех абонентов, которые регулярно потребляют больший объем трафика, чем предлагает текущая тарифная линейка оператора. Помимо безлимитного интернета и неограниченных звонков на Tele2 России, тариф включает пакет минут для звонков по всей стране и SMS.

Используя подход «других правил», Tele2 предоставляет тариф на особых условиях. Пользователи Tele2 получают качественный интернет без ограничений на 4G-скоростях, а новые клиенты – возможность тестировать связь в течение двух недель бесплатно.

В Удмуртии пользователи безлимитного интернета за 450 рублей в месяц получают пакет из 500 минут и 50 SMS. Клиентам также доступны неограниченные звонки в сети Tele2 по всей России, которые не расходуют основной пакет минут. В поездках по стране к тарифу применяются условия домашнего региона: входящие звонки бесплатны, исходящие на Tele2 России безлимитны, а вызовы на остальные номера расходуют минуты из пакета. Интернет остается безлимитным за пределами домашнего региона.

У абонентов тарифа «Мой безлимит» есть «SOS-пакет», который сохраняет клиентам доступ к самым важным услугам даже при нулевом балансе счета. В этой ситуации абоненты могут по-прежнему пользоваться мессенджером WhatsApp и навигационными приложениями «Яндекс». «SOS-пакет» подключается бесплатно и автоматически, если на счете клиента недостаточно средств для списания абонентской платы за тариф.

Подробнее о тарифе «Мой безлимит» по ссылке.

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