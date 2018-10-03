Удмуртия получит деньги на поддержку занятости жителей предпенсионного возраста

3 Окт. 13:43 2018-10-03T13:43:35+03:00

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Удмуртия получит дополнительные средства для поддержки занятости жителей предпенсионного возраста. Об этом сообщил депутат Госдумы России от Удмуртии Андрей Исаев.

– По предварительным договоренностям, более 5 млрд рублей направят в регионы на целевую программу поддержки занятости лиц предпенсионного возраста. Речь будет идти об их переквалификации при необходимости, переобучении, создании рабочих мест, – сообщил Исаев журналистам.

Подзаконный акт рассмотрят при подготовке бюджета РФ на 2019 год. Отметим, что предпенсионным возрастом на время переходного периода считается пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

Напомним, что 27 сентября депутаты Госдумы РФ в третьем чтении приняли повышение пенсионного возраста – с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

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