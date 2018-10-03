В Ижевске около пруда произошел выброс хлора?

3 Окт. 14:46 2018-10-03T14:57:55+03:00

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В среду, 3 октября, жители Ижевска начали распространять слух о том, что около городского пруда произошел выброс хлора. И иронизируют, стоит ли уже бежать из города.

Как успокоили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии, для паники нет абсолютно никаких причин – это проходят плановые учения.

- Согласно замыслу тренировки получена вводная, что на территории станции подготовки воды «Пруд-Ижевск» МУП города Ижевска «Ижводоканал» УСЛОВНО произошёл подрыв ёмкости с хлором. В результате происшествия УСЛОВНО произошел выброс хлора в объеме около 1 тонны. В зоне заражения оказались производственные корпуса предприятия, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, мы уже писали о том, что в течение трех дней в республике проводятся тренировки по гражданской обороне. Жителей просят сохранять спокойствие и не паниковать при появлении большого скопления техники МЧС (продолжение).

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