В Удмуртии пьяный мужчина пытался выгнать сына ночью зимой на улицу

4 Окт. 07:39 2018-10-04T11:09:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Удмуртии получил 160 часов исправительных работ за издевательство над собственным сыном.

Как сообщает Прокуратура республики, 38-летний мужчина из деревни Кузьма Глазовского района неоднократно жестко обращался с одним из своих трех детей. В декабре 2016 года, находясь в нетрезвом состоянии, мужчина разбудил 2-летнего мальчика, сказал ему, что подожжет дом и потребовал, чтобы сын вместе с матерью вышел ночью на улицу. Помимо этого горе-отец с силой кидал ребенка на кровать, требуя, чтобы он спал и не шевелился. Мать к мальчику мужчина не подпускал.

Его признали виновным в ненадлежащем воспитании несовершеннолетнего.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».