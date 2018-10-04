2018-10-04T11:09:19+03:00
Общество

В Удмуртии пьяный мужчина пытался выгнать сына ночью зимой на улицу

За издевательство над ребенком его отправили на исправительные работы
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: detpsycholog.ruФото: detpsycholog.ru
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Житель Удмуртии получил 160 часов исправительных работ за издевательство над собственным сыном.

Как сообщает Прокуратура республики, 38-летний мужчина из деревни Кузьма Глазовского района неоднократно жестко обращался с одним из своих трех детей. В декабре 2016 года, находясь в нетрезвом состоянии, мужчина разбудил 2-летнего мальчика, сказал ему, что подожжет дом и потребовал, чтобы сын вместе с матерью вышел ночью на улицу. Помимо этого горе-отец с силой кидал ребенка на кровать, требуя, чтобы он спал и не шевелился. Мать к мальчику мужчина не подпускал.

Его признали виновным в ненадлежащем воспитании несовершеннолетнего.

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