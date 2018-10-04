Мировая премьера. Volkswagen Touareg третьего поколения в Ижевске

4 Окт. 10:41 2018-10-04T11:31:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Дилерский центр ИТС-Авто провел закрытое вечернее мероприятие, которое посетило 127 гостей. Была организованна развлекательная программа, в ходе которой у гостей была возможность ознакомиться с преимуществами и высочайшими технологиями нового Volkswagen Touareg! Специально для гостей была подготовлена трасса для испытания внедорожных характеристик автомобиля и представлена возможность понять, что значит быть за рулем автомобиля премиум-класса. Приятная обстановка в автосалоне сопровождалась анимацией и мастер-классами. У гостей появилась уникальная возможность сотворить арт-объект в виде логотипа Volkswagen, изготовить браслет из кожи, почувствовать себя парфюмером и унести с собой созданный самостоятельно аромат. С помощью очков виртуальной реальности каждый смог прокатиться на Новом Volkswagen Touareg. Непринужденная атмосфера подарила гостям ощущение праздника, а фуршет с приятными и легкими блюдами и живая музыка дополнили его. В заключение мероприятия гостей ждал сюрприз на улице в виде фаер-шоу.

Отзывы из соцсетей: (орфография, пунктуация и стиль автора сохранены)

«Сегодня мне посчастливилось посетить закрытую презентацию нового Touareg. Это было феерично. Появление авто, возможность осмотреть и оценить его, почувствовать этот комфорт, один дяденька мне сказал, что этим Авто можно не управлять, он сам справится, действительно в нем есть все! Фуршет, розыгрыш, анимация, приятные сюрпризы и фаер-шоу. Не передать словами мой восторг! Бомбезное мероприятие!»

«…Скажу честно, на таком мероприятии я был впервые и вы знаете, насколько там все было круто и на высшем уровне! Я остался в восторге, не ожидал подобного)) Фуршет, конкурсы, розыгрыши призов, Touareg въехавший в зал через полотно на котором показывали презентацию это было ВАУ! Новый Touareg просто Бомба!!! Он брутален и просто восхитительны, я влюбился. А в конце просто потрясающее ФАЕР ШОУ! Если вас когда нибудь пригласят на подобное мероприятие, сходите обязательно, не пожалеете!)»

Реклама