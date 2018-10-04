4 Окт. 10:45 2018-10-08T14:47:32+03:00

ГУДТАЙМС - одна из самых позитивных и непредсказуемых групп на отечественной рок-сцене Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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5 октября в Ижевске состоится концерт группы «ГУДТАЙМС». Музыканты приедут с презентацией нового альбома «Просто сложно понять» по приглашению концертного агентства «Драйв-групп».

«ГУДТАЙМС» - одна из самых позитивных и непредсказуемых групп на отечественной рок-сцене. Общее звучание группы представляет собой смесь регги и южного калифорнийского рока с русской изюминкой. Они напоминают лучшие ска-коллективы и славятся своими «хулиганскими выходками» - по словам поклонников, музыканты легко могут оголиться на сцене или «отмочить» грязную шуточку.

Концерт пройдет 5 октября в 19:00 в пабе "Пинта"Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Услышать новые треки и уже полюбившиеся хиты коллектива можно будет уже завтра в пабе «Пинта».

* Когда: 5 октября (пятница) в 19:00

* Где: паб «Пинта» (ул. Петрова, 29)

* Цена билетов: от 600 рублей

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