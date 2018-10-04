2018-10-04T13:41:05+03:00
Общество

Недобросовестных налогоплательщиков в Удмуртии ждут пени и судебные иски

До 3 декабря ижевчанам нужно оплатить земельный и транспортный налог, а также налог на имущество физических лиц
Елена Перевощикова
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Уведомления о необходимости уплаты налога жителям республики начали поступать еще в середине августаУведомления о необходимости уплаты налога жителям республики начали поступать еще в середине августаФото: Архив КП
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До 3 декабря жители Удмуртии должны оплатить земельный и транспортный налог, а также налог на имущество физических лиц. Об этом 3 октября в ходе пресс-конференции сообщили начальник управления финансов администрации Ижевска Павел Новгородцев и начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы России по Удмуртии Марина Еланцева.

Уведомления о необходимости уплаты налога жителям республики начали поступать еще в середине августа. В этом году их рассылкой занимается не только Нижний Новгород, но и Волгоградский центр.

Уже сформировано 770 тысяч налоговых уведомлений. Часть из них, 130 тысяч, будут разосланы на личные кабинеты налогоплательщиков на портале Госуслуг - их можно оплатить прямо на сайте или распечатать.

Неуплата налога влечет за собой ряд действий со стороны налогового органа, сообщила Марина Еланцева. Каждый день просрочки предполагает начисление пени в сумме 1/300 от ставки рефинансирования. В случае если такие меры не оказали воздействия на налогоплательщика – в течение 3 месяцев налоговый орган направляет требование, по которому налог должен быть уплачен за 10 дней. В противном случае – суд. Отмечается, что чем больше сумма залога, тем раньше недобросовестному налогоплательщику придет судебный иск.

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