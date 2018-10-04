2018-10-04T13:02:17+03:00
Общество

«Дом.ru» предлагает защитить смартфоны на базе Android*

Теперь антивирус Dr.Web* Премиум доступен для мобильных устройств.
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Телеком-оператор «Дом.ru» и компания «Доктор Веб» предлагают клиентам оператора подключить услугу «Антивирус Dr.Web» (тариф Dr.Web Премиум) и получить дополнительно защиту для мобильного устройства на базе Android.

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно зайти в Личный кабинет на сайте www.domru.ru и активировать подписку на Dr.Web Премиум. Для защиты ПК необходимо установить программу из раздела «Управление подпиской», ключ активации уже встроен в нее. Чтобы антивирус начал работать на мобильном устройстве, эти же действия нужно повторить с гаджета. Стоимость услуги – 89 рублей в месяц. Для тех, кто подключит антивирус впервые, действует специальное предложение – 50% скидка на 2 месяца.

Мобильная версия антивируса защищает смартфон от вредоносных программ, нежелательных звонков и sms от адресатов, включенных клиентом в «черный список», несанкционированного доступа и нежелательных изменений взрослыми или детьми. Функция «Антивор» поможет найти устройство в случае его потери или кражи, а при необходимости – удаленно стереть с него конфиденциальную информацию.

Подробная информация и каталог антивирусов доступны на сайте https://perm.domru.ru/antivirus.

*Андроид *Др. Веб

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