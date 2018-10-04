В Удмуртии нетрезвая студентка техникума затеяла ссору с полицейским

4 Окт. 17:58 2018-10-04T17:58:40+03:00

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело против студентки техникума, затеявшей ссору с полицейским. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- По данным следствия, 12 сентября 2018 года в отдел полиции поступило сообщение о появлении в техникуме учащейся в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции прибыли в учебное заведение, где обнаружили нетрезвую девушку, разгуливающую в фойе с бутылкой спиртного, - говорится в сообщении.

Нетрезвая девушка отказалась следовать в отдел и публично оскорбила одного из сотрудников полиции. Уже проведен осмотр места происшествия, очевидцы опрошены. Студентка находится под подпиской о невыезде.

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