Директор одной из школ в Удмуртии сдавал столовую за взятки
Бывшего директора школы в селе Большая Кибья Можгинского района признали виновным в трех эпизодах получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Установлено, что с февраля по июль 2018 года директор школы в нарушение законодательства об образовании и устава школы трижды получил взятки общей суммой более 10 000 рублей за предоставление жителям деревни в аренду помещения школьной столовой для проведения торжеств, - говорится в сообщении.
С занимаемой должности мужчина уже уволен. Ему назначен штраф в 12 тысяч рублей.
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