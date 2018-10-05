Директор одной из школ в Удмуртии сдавал столовую за взятки

5 Окт. 06:15 2018-10-05T10:25:59+03:00

С занимаемой должности мужчина уже уволен

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Бывшего директора школы в селе Большая Кибья Можгинского района признали виновным в трех эпизодах получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что с февраля по июль 2018 года директор школы в нарушение законодательства об образовании и устава школы трижды получил взятки общей суммой более 10 000 рублей за предоставление жителям деревни в аренду помещения школьной столовой для проведения торжеств, - говорится в сообщении.

С занимаемой должности мужчина уже уволен. Ему назначен штраф в 12 тысяч рублей.

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