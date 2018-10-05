2018-10-05T06:46:13+03:00
Общество

Под Ижевском сгорел садовый дом

Площадь пожара составила 40 квадратных метров
Диана ФИЛИМОНОВА
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4 октября около 22.21 в СНТ «Загородный» загорелся садовый дом. На его тушение было направлено 4 единицы техники и 9 сотрудников пожарной службы. Огонь ликвидировали к 22.40, однако пламя успело уничтожить и имущество, и строение. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

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