Под Ижевском сгорел садовый дом
Площадь пожара составила 40 квадратных метров
lastday.club
Изменить размер текста:
4 октября около 22.21 в СНТ «Загородный» загорелся садовый дом. На его тушение было направлено 4 единицы техники и 9 сотрудников пожарной службы. Огонь ликвидировали к 22.40, однако пламя успело уничтожить и имущество, и строение. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Директор одной из школ в Удмуртии сдавал столовую за взятки
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»