Опыт раздельного сбора мусора в Ижевске вошел в топ самых успешных российских практик по обращению с отходами

5 Окт. 06:55 2018-10-05T10:23:27+03:00

Сейчас в Ижевске насчитывается более 130 контейнеров для раздельного сбора мусора Фото: Архив КП

Сейчас в городе насчитывается более 130 контейнеров для раздельного сбора

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Опыт раздельного сбора мусора в Ижевске вошел в сборник «Как превратить мусор в пользу?», в котором собраны 10 успешных примеров российских городов в области обращения с отходами. Издание представлено в рамках всероссийского проекта «Экодвор».

Помимо Ижевска, в сборнике представлен опыт Владимира, Новокузнецка, Перми, Саранска, Челябинска, Кыштыма, Озерска, Мытищ, а также поселка Лисий Нос.

Сейчас в Ижевске насчитывается более 130 мульд для раздельного сбора мусора.

Кстати, первые контейнеры для раздельного сбора отходов в городе появились еще 2016 году. К началу этого года их насчитывалось уже 1180 штук, однако весной их начали массово демонтировать.

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