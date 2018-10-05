Опыт раздельного сбора мусора в Ижевске вошел в топ самых успешных российских практик по обращению с отходами
Опыт раздельного сбора мусора в Ижевске вошел в сборник «Как превратить мусор в пользу?», в котором собраны 10 успешных примеров российских городов в области обращения с отходами. Издание представлено в рамках всероссийского проекта «Экодвор».
Помимо Ижевска, в сборнике представлен опыт Владимира, Новокузнецка, Перми, Саранска, Челябинска, Кыштыма, Озерска, Мытищ, а также поселка Лисий Нос.
Сейчас в Ижевске насчитывается более 130 мульд для раздельного сбора мусора.
Кстати, первые контейнеры для раздельного сбора отходов в городе появились еще 2016 году. К началу этого года их насчитывалось уже 1180 штук, однако весной их начали массово демонтировать.
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