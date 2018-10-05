В Удмуртии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
В Удмуртии задержали 33-летнего ижевчанина, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Мужчина подозревается в серии краж и грабежей, совершенных в продуктовых магазинах и супермаркетах на территории г. Ижевска, а также Завьяловского и Воткинского районов Удмуртии, где он похищал продукты питания и дорогостоящий алкоголь, - говорится в сообщении.
Задержанный был объявлен в розыск за нетрезвое вождение и уклонение от обязательных работ. Отмечено, что от сотрудников правоохранительных органов он скрывался в течение месяца. На данный момент он заключен под стражу.
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