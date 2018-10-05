В Ижевске временно приостановлено движение трамваев до городка Металлургов

5 Окт. 07:54 2018-10-05T10:13:40+03:00

Это связано с ДТП

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В Ижевске временно приостановлено движение трамваев в городок Металлургов. Об этом сообщается в группе ИжГЭТ «ВКонтакте».

Как отмечается в сообщении, движение остановлено из-за ДТП.

Пока движение организовано следующим образом:

1 маршрут: ул. Московская - Центр - ул. Кирова - ул. Тимирязева.

4 маршрут: ул. Промышленная - ул. Ленина - Центр - ул. Кирова - ул. Тимирязева.

7 маршрут: Буммаш - ул. Кирова - ул. К. Маркса - Центр.

10 маршрут: ул. Ворошилова - ул. Ленина - Центр - ул. Кирова - ул. Тимирязева.

В 9:15 движение полностью восстановлено.

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