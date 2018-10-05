В Ижевске временно приостановлено движение трамваев до городка Металлургов
В Ижевске временно приостановлено движение трамваев в городок Металлургов. Об этом сообщается в группе ИжГЭТ «ВКонтакте».
Как отмечается в сообщении, движение остановлено из-за ДТП.
Пока движение организовано следующим образом:
1 маршрут: ул. Московская - Центр - ул. Кирова - ул. Тимирязева.
4 маршрут: ул. Промышленная - ул. Ленина - Центр - ул. Кирова - ул. Тимирязева.
7 маршрут: Буммаш - ул. Кирова - ул. К. Маркса - Центр.
10 маршрут: ул. Ворошилова - ул. Ленина - Центр - ул. Кирова - ул. Тимирязева.
В 9:15 движение полностью восстановлено.
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