В Ижевске пройдет выставка-продажа «Жемчужина Индии»

5 Окт. 10:33 2018-10-05T12:05:22+03:00

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С давних времен и по сей день Индия пленит своей необычностью и неизведанностью. Побывать там мечтали, пожалуй, многие. Теперь это мечта стала ближе и доступнее. Перешагивая через порог, вы сразу оказываетесь в маленькой Индии с присущей ей запахами, цветами и музыкой.

Двигаясь от стенда к стенду, каждый может найти что-то по душе: чай (разных сортов и видов, с добавками и без, гранулированный и листовой, черный и зелёный), мебель и предметы интерьера (ручная работа, различные материалы), одежда (разнообразные модели, материалы, размеры, цвета) текстиль (постельное бельё, полотенца, покрывала, сделанные из различных материалов), специи (для абсолютно любых блюд - вегетарианских, мясных, овощных и даже для чая), аюрведическая косметика (зубные пасты, шампуни, бальзамы, мыло, кремы, также лечебная косметика), украшения (натуральные драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг речной и морской)… Всего разнообразия не перечислить.

Здесь нет ограничений по возрасту, каждого может заинтересовать что-то своё: дети радуются танцам и участвуют в шоу-программе, мужчин интересует мебель и предметы интерьера, женщинам интересно все.

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