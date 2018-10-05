2018-10-05T14:14:50+03:00
Общество

Фото: одаренных детей наградили в резиденции главы Удмуртии

Отметили ребят за высокие достижения в области художественного творчества
Мария Хафизова
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В резиденции главы Удмуртии прошла торжественная церемония награждения учащихся и преподавателей детских школ искусств республики за высокие достижения в области художественного творчества.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в 2009 году для выявления и поддержки одаренных детей была учреждена премия Правительства «Наследники». Обладателями этой премии ежегодно становятся 10 лучших учащихся детских школ искусств. Правительством Удмуртии также учреждены две ежегодные стипендии имени заслуженного деятеля искусств России Геннадия Михайловича Корепанова-Камского.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

За особые достижения в области детского художественного творчества премия Правительства Удмуртской Республики «Наследники» в этом году присуждена:

учащемуся Детской школы искусств №2 города Сарапула Александру Марфину;

учащемуся Детской школы искусств №9 города Ижевска Льву Волкову;

учащейся специальной музыкальной школы при Республиканском музыкальном колледже Полине Алексеевой;

учащейся Детской школы искусств №3 «Глазовчанка» города Глазова Анне Мартышко;

учащемуся Воткинской детской школы искусств №1 им. П.И. Чайковского Арсению Лупскому;

учащейся Детской школы искусств №2 города Воткинска Анастасии Ермаковой;

учащемуся Детской школы искусств № 8 города Ижевска Савелию Петрову;

учащейся Детской школы искусств посёлка Балезино Алие Тютиной;

учащейся Якшур-Бодьинской детской школы искусств Валерии Москвиной;

учащейся Детской школы искусств №2 города Глазова Екатерине Дряминой.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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