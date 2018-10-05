2018-10-05T16:58:35+03:00
Происшествия

Фотофакт: в Ижевске у Александровского кладбища упала опора ЛЭП

Автомобилистов просят искать пути объезда
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: ИГГСФото: ИГГС
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В Ижевске у Александровского кладбища упала опора линии электропередач. Об этом сообщают очевидцы в группе «ИГГС» «ВКонтакте».

Как сообщил в соцсетях начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, на месте уже работают наряды ДПС и аварийные службы.

Автомобилистов просят по возможности объезжать этот участок.

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