В Ижевске прошел общегородской субботник
6 октября неравнодушные ижевчане приняли участие в общегородском субботнике на лесопарковой зоне у ТРК «Столица». Об этом сообщается на официальном сайте города Ижевска.
- Каждый субботник мы будем выбирать новые пространства в городе, и вот этим большим десантом будем чистить территорию. Если мы хотим, чтобы наш город был чище – начать нужно с себя, поэтому мы здесь. Это прекрасная зона отдыха, где проходит тропа скандинавской ходьбы, в лесопосадке горожане гуляют семьями, с детьми, поэтому здесь должно быть чисто, - пояснил и.о. заместителя Главы Администрации г.Ижевска Дмитрий Чистяков.
Напоминаем, что до октября в городе проходит месячник по санитарной очистке территории. Руководителям предприятий рекомендовано обеспечить уборку и вывоз мусора.
А всем группам инициативных горожан определят территорию для уборки и складирования мусора и предоставят мешки для мусора и перчатки.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Фигуристка из Удмуртии стала лидером в короткой программе Finlandia Trophy (подробнее).
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»