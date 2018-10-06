В Ижевске прошел общегородской субботник

6 Окт. 13:50 2018-10-06T13:50:33+03:00

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6 октября неравнодушные ижевчане приняли участие в общегородском субботнике на лесопарковой зоне у ТРК «Столица». Об этом сообщается на официальном сайте города Ижевска.

- Каждый субботник мы будем выбирать новые пространства в городе, и вот этим большим десантом будем чистить территорию. Если мы хотим, чтобы наш город был чище – начать нужно с себя, поэтому мы здесь. Это прекрасная зона отдыха, где проходит тропа скандинавской ходьбы, в лесопосадке горожане гуляют семьями, с детьми, поэтому здесь должно быть чисто, - пояснил и.о. заместителя Главы Администрации г.Ижевска Дмитрий Чистяков.

Напоминаем, что до октября в городе проходит месячник по санитарной очистке территории. Руководителям предприятий рекомендовано обеспечить уборку и вывоз мусора.

А всем группам инициативных горожан определят территорию для уборки и складирования мусора и предоставят мешки для мусора и перчатки.

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