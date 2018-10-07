2018-10-07T08:02:20+03:00
Общество

Студентка из Ижевска завоевала титул «Мисс Интеллект» в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России – 2018»

Она стала единственной представительницей из Удмуртии
Елена Перевощикова
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Фото: dpchas.comФото: dpchas.com
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Евгения Никольская, студентка 2-го курса УДГУ выступила на 12-м Всероссийском конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России – 2018». Девушка завоевала титул «Мисс Интеллект».

Конкурс проходил в Севастополе с 24 по 29 сентября. В нем приняли участие более 60 студентов из 40 субъектов России, сообщается на официальном сайте министерства образования и науки Удмуртии.

Конкурсанты демонстрировали таланты в разных областях, сдавали нормы ГТО, а также прошли интеллектуальные, творческие испытания и дефиле. 29 сентября на территории Государственного музея-заповедника Херсонес Таврический состоялось гала-шоу. Дефиле в национальных костюмах стало его ярким началом. Юноши и девушки растянули большой российский триколор и исполнили гимн России.

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