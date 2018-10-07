В Удмуртии закрыли «нарколабораторию»
Верховный суд Удмуртии рассмотрел приговор в отношении двух жителей Воткинска, и оставил его без изменений. Максим Старцев и Евгений Бердников при помощи специального оборудования изготовили 289 граммов запрещенных веществ в сарае. Часть наркотических средств они пытались продать.
Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Удмуртской Республики, один из злоумышленников был приговорен к 10 годам 5 месяцам лишения свободы, другой - к 13 годам 6 месяцам тюрьмы. Мужчины пытались обжаловать приговор, но их доводы были отклонены судом.
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