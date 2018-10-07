В Удмуртии закрыли «нарколабораторию»

7 Окт. 08:55 2018-10-08T15:49:58+03:00

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Верховный суд Удмуртии рассмотрел приговор в отношении двух жителей Воткинска, и оставил его без изменений. Максим Старцев и Евгений Бердников при помощи специального оборудования изготовили 289 граммов запрещенных веществ в сарае. Часть наркотических средств они пытались продать.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Удмуртской Республики, один из злоумышленников был приговорен к 10 годам 5 месяцам лишения свободы, другой - к 13 годам 6 месяцам тюрьмы. Мужчины пытались обжаловать приговор, но их доводы были отклонены судом.

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