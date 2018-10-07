2018-10-08T15:45:17+03:00
Общество

Погода в Ижевске на неделю

Столбик термометра опустится до нуля
Елена Перевощикова
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Фото: forpost.sevastopol.ruФото: forpost.sevastopol.ru
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Вторая неделя октября будет пасмурной, средняя температура днем составит +7 градусов. По данным Яндекс. Погоды, к выходным ожидается похолодание, столбик термометра опустится до нуля.

КАК ПОГОДКА?

Понедельник, 8 октября, будет дождливым. Утром ожидается +9 градусов тепла, днем воздух прогреется до +10. Вечером будет +8, ветер юго-западный, 8,5 м/с.

Во вторник, 9 октября, дождь наконец-то прекратится. Утром температура составит +5, днем +7 градусов. К вечеру похолодает до +2, ветер западный, 1,2 м/с.

Утро среды, 10 октября, будет холодным, +3 градуса тепла. Днем температура поднимется до +9, а вечером упадет до +6 градусов. Ветер западный и юго-западный, до 5,8 м/с.

В четверг, 11 октября, ожидается небольшое потепление, утром столбик термометра покажет +9 градусов, днем +10. К вечеру похолодает до +6, ветер северо-западный, 4,1 м/с.

Пятница, 12 октября, снова будет дождливой. Утром и вечером ожидается +4 градуса, днем +7. Ветер северо-западный, до 4,1 м/с.

В субботу, 13 октября, ожидается похолодание. Утром термометр покажет +2 градуса, днем воздух нагреется до +5. Вечером будет +2, а ночью температура опустится до нуля градусов. Ветер северный и северо-западный, до 3,5 м/с.

Воскресенье, 14 октября, будет самым холодным днем недели. Утром температура воздуха составит +1, днем +5 градусов. К вечеру похолодает до +2 градусов, ветер западный, 1,8 м/с.

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