2018-10-08T15:55:15+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Удмуртии ожидается усиление ветра

Жители должны быть внимательны и осторожны
Елена Перевощикова
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Фото: bash.newsФото: bash.news
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8 октября днем на территории Удмуртской Республики ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. МЧС Удмуртии советует гражданам быть внимательными и осторожными. В случае опасности звоните в специальные службы: тел. 01, 101, 112.

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