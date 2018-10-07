МЧС предупреждает: в Удмуртии ожидается усиление ветра

7 Окт. 11:51 2018-10-08T15:55:15+03:00

Жители должны быть внимательны и осторожны

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8 октября днем на территории Удмуртской Республики ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. МЧС Удмуртии советует гражданам быть внимательными и осторожными. В случае опасности звоните в специальные службы: тел. 01, 101, 112.

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