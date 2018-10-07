В Ижевске состоятся республиканские соревнования по плаванию
Республиканские соревнования «Турнир на призы МСМК И. Абрамовой» пройдут в Ижевске 18 и 19 октября во Дворце спорта по адресу ул. Советская, 35.
Как сообщает пресс-служба «Центра спортивной подготовки Удмуртии», соревнования начнутся в 8:30 и в 14:30.
Спортсмены возрастных групп: 2003 г.р., 2004 г.р., 2005 г.р., 2006 г.р. и 2007-2008 г.р. допускаются к участию.
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