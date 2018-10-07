В Ижевске состоятся республиканские соревнования по плаванию

7 Окт. 12:53 2018-10-08T15:56:19+03:00

Они пройдут с 18 по 19 октября

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Республиканские соревнования «Турнир на призы МСМК И. Абрамовой» пройдут в Ижевске 18 и 19 октября во Дворце спорта по адресу ул. Советская, 35.

Как сообщает пресс-служба «Центра спортивной подготовки Удмуртии», соревнования начнутся в 8:30 и в 14:30.

Спортсмены возрастных групп: 2003 г.р., 2004 г.р., 2005 г.р., 2006 г.р. и 2007-2008 г.р. допускаются к участию.

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