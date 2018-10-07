Жители Удмуртии смогут получить справку о наличии (отсутствии) судимости прямо из дома

7 Окт. 14:19 2018-10-08T15:57:16+03:00

Это можно будет сделать на портале «Госуслуги»

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На официальном сайте МВД по Удмуртской Республике сказано, что в настоящее время в законодательство Российской Федерации внесены изменения, позволяющие гражданину получить справку в электронном виде в личном кабинете на портале «Госуслуги».

При подаче заявления через «Госуслуги» нужно указать, что вы хотите получить справку в форме электронного документа в свой личный кабинет. Полученная справка, подписанная квалифицированной цифровой подписью, приравнивается к официальному документу на бумажном носителе и может быть предъявлена по месту требования.

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