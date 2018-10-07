Футболисты из Ижевска разгромили новотроицкую команду
6 октября на стадионе «Металлург» в городе Новотроицк ижевский «Зенит» разгромил «Носту», которая играла на домашнем поле. Матч завершился со счётом 5:0. Команда из Удмуртии поднялась на восьмое место в турнирной таблице ПФЛ.
Хет-триком отметился Алексей Турик, который дважды реализовал пенальти. Также в пользу «Зенита» забили Александр Русских и Владимир Яцук.
Следующий матч пройдет уже в среду, где ижевская команда выступит против тольяттинской «Лады».
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