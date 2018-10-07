В Ижевске пропал 59-летний мужчина

7 Окт. 17:01 2018-10-08T16:00:33+03:00

Он ушел утром на работу и не вернулся

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Утром 25 сентября Мухаметдеев Фарит Раисович ушел из дома на работу и не вернулся. Мужчина работает в районе «Аврора парк», проживает на улице Тимирязева. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Приметы мужчины: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Во рту металлические зубные протезы.

Был одет в синюю куртку с капюшоном, голубые джинсы, черные короткие резиновые сапоги, на голове была синяя кепка. При себе имел зеленую сумку через плечо.

Просим всех ижевчан, кто знает информацию о местонахождении Фарита Раисовича, звонить на горячую линию отряда «Регион 18» (тел. 8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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