Житель Кировской области заплатил на заправке в Удмуртии билетом «банка приколов»

8 Окт. 07:51 2018-10-08T13:26:28+03:00

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46-летний житель Кировской области заплатит штраф за то, что на заправке Удмуртии расплатился билетом «банка приколов».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, купюра была номиналом 5 000 рублей. Задержать злоумышленника удалось с помощью камер видеонаблюдения и того факта, что подозреваемый для получения скидки на АЗС использовал бонусную карту, где были указаны его данные.

В ходе предварительного расследования ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело прекращено, мужчина должен лишь выплатить судебный штраф в размере 6 000 рублей.

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