Житель Кировской области заплатил на заправке в Удмуртии билетом «банка приколов»
46-летний житель Кировской области заплатит штраф за то, что на заправке Удмуртии расплатился билетом «банка приколов».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, купюра была номиналом 5 000 рублей. Задержать злоумышленника удалось с помощью камер видеонаблюдения и того факта, что подозреваемый для получения скидки на АЗС использовал бонусную карту, где были указаны его данные.
В ходе предварительного расследования ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело прекращено, мужчина должен лишь выплатить судебный штраф в размере 6 000 рублей.
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