Всероссийский велокросс «Мемориал Антона Гоголева» пройдет в Ижевске

8 Окт. 08:42 2018-10-08T08:42:53+03:00

Заявки на участие ждут от всех желающих

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19 октября в парке «Березовая роща» в Ижевске состоится Всероссийский велокросс «Мемориал Антона Гоголева». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соревнования памяти многократного чемпиона России по велокроссу и маунтибайку Антона Гоголева стали уже традиционными. Ежегодно близкие, друзья и наставники спортсмена проводят гонку кросс-кантри в его честь.

- В программе соревнований – гонки с общего старта для юношей и девушек. Победители и призеры получат медали, дипломы и памятные призы, - сообщают организаторы.

Отметим, заявку на участие можно подать до 11 октября на электронную почту veloimpuls@mail.ru. Старт гонки – в 14:00.

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