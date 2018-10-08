Студенческие объединения Удмуртии получили 4 миллиона рублей на реализацию проектов

8 Окт. 11:02 2018-10-08T13:19:59+03:00

Средства должны найти применение до конца этого года

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Студенческие объединения УдГУ приняли участие в конкурсе молодежных проектов среди вузов от Росмолодежи и выиграли гранты на сумму 4 миллиона 50 рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Объединения университета представили на конкурс 12 проектов, 6 из них удостоились грантовой поддержки. Среди них фестиваль театральных постановок «Огни большого вуза», студенческий проект «Качественное образование в мобильном», волонтерский проект «От идеи до реализации – один шаг», проект «Игры спасателей» студенческих отрядов УдГУ, «Школа социального проектирования и предпринимательства» и обучающий семинар для командиров, комиссаров и методистов студенческих педагогических отрядов УдГУ «Успешный старт».

- Работы прошли оценку по 10 критериям, которые включали актуальность и социальную значимость, инновационность и уникальность, соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, масштаб реализации и другое, - сообщает пресс-служба ведомства.

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