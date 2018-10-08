В Удмуртии пассажир УАЗа погиб после опрокидывания
Вчера, 7 октября, в Удмуртии произошло очередное смертельное ДТП. Около 12:20 на 6 км автодороги Киясово - Лухота в Киясовском районе перевернулся автомобиль УАЗ. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.
40-летний водитель УАЗа был пьян – содержание алкоголя составило 1,76 мг/л. Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Его 64-летний пассажир получил смертельную травму, еще один пассажир – 38-летний мужчина – госпитализирован.
Отметим, пассажиры автомобиля не были пристегнуты ремнями безопасности.
Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о замеченных ими фактах нетрезвого вождения по телефонам дежурной части (3412) 415-700 или 415-701.
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