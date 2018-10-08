2018-10-08T14:12:13+03:00
Происшествия

Гособвинение: обвиняемый взорвал дом на Удмуртской из-за неприязни к соседям

8 октября состоялось первое заседание по этому делу
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Сегодня, 8 октября, в Верховном суде Удмуртии состоялось первое заседание по уголовному делу по факту взрывы бытового газа в одной из квартир дома №261 по улице Удмуртской, который произошел 9 ноября 2017 года.

В преступлении обвиняют жильца этого дома Александра Копытова. По заявлению государственного обвинителя, он решил убить жильцов дома путем взрыва бытового газа из-за личной неприязни к соседям.

Следствие установило, что 9 ноября 2017 года около 12:00 Александр Копытов закрыл все окна своей квартиры, отсоединил шланг газовой трубы, открыл вентиль, закрыл входную дверь снаружи и уехал из дома. Около 16:40 скопившийся газ воспламенился из-за искры от включенного в сеть холодильника и последовал взрыв. Сам Александр в это время находился в безопасном месте, а в этот дом больше не возвращался.

Напомним, в результате ЧП обрушилась секция многоквартирного девятиэтажного дома. 7 человек погибли, 11 человек получили травмы, более 440 жителей признаны потерпевшими.

Обвиняемый был задержан и заключен под стражу на следующий день. Однако в ходе комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы у него было выявлено хроническое психическое заболевание, из-за чего его перевели в психбольницу.

Отметим, из-за диагноза Александр Копытов может избежать лишения свободы. Обвинение будет настаивать на принудительном лечении. (подробнее)

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