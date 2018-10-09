Таксистка из Удмуртии пострадала от рук пьяных школьников

9 Окт. 06:21 2018-10-09T08:45:58+03:00

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Двое 17-летних школьников в Камбарке будут осуждены за разбойное нападение и угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета УР.

В ночь с 4 на 5 октября пьяные молодые люди вызвали такси, попросив женщину-водителя увезти их на берег Камы. Прибыв в точку назначения, молодые люди начали угрожать 46-летней таксистке ножом, требовать телефон и деньги. После чего один из обвиняемых сел на заднее сиденье вместе с жертвой, удерживая ее от побега, а второй повел автомобиль.

- На мосту через реку Кама, пока угонщики расплачивались за проезд, потерпевшая попыталась выйти из машины, однако, заметив это, обвиняемый на большой скорости сбил шлагбаум и выехал на трассу в направлении г. Сарапула. В пути женщине удалось сбежать, после чего злоумышленники бросили автомобиль и скрылись, - говорится в сообщении.

Личности обвиняемых установлены, один из злоумышленников помещен под домашний арест. Угнанный автомобиль найден и возвращен владелице.

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