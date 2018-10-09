2018-10-09T07:16:21+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии осужден за убийство матери

Очередное избиение закончилось смертью потерпевшей
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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33-летний житель Юкаменского района получил тюремный срок за избиение матери, повлекшее за собой смерть жертвы. Об этом сообщает Следственный комитет УР.

Пьяный мужчина, вернувшись домой, устроил очередную ссору со своей матерью-инвалидом за то, что она не открыла ему дверь.

- Злоумышленник стал избивать пожилую женщину, а когда она упала, продолжил наносить удары руками и ногами, в том числе по голове. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в больнице через несколько дней, - сообщили в ведомстве.

Известно, что ранее обвиняемый уже отбывал тюремный срок. Теперь он вернется в исправительную колонию особого режима на 9 лет и 3 месяца.

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