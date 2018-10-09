Экс-председателя Общественной палаты Ижевска заключили под домашний арест

9 Окт. 13:39 2018-10-09T13:39:38+03:00

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Руководитель финансовой компании «Гид» и экс-руководитель Общественной палаты Ижевска Людмила Гуляшинова заключена под домашний арест на 3 месяца. Такое решение вынес 9 октября Индустриальный суд города, сообщает портал IZHLIFE.

Людмилу Гуляшинову задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она похитила более 115 млн рублей под предлогом заключения договоров займов и продажи векселей. По этому делу в полицию поступило 96 заявлений от вложившихся в «Гид» граждан. (подробнее)

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