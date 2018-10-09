Два жителя Ижевска стали жертвами ДТП в понедельник
Вчера, 8 октября, на дорогах Ижевска произошло два ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Так, около 21:15 напротив дома №1 по ул. Автозаводской сбили 21-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. «Ладой Калиной» управлял 30-летний водитель.
Вторая авария случилась около 21:28 напротив дома №8 по ул. Магистральной. 55-летний водитель «Лады Гранта» сбил мужчину 52 лет. Пешеход также передвигался по нерегулируемому переходу.
Оба пешехода получили травмы.
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