2018-10-09T15:51:11+03:00
Происшествия

Два жителя Ижевска стали жертвами ДТП в понедельник

Оба получили травмы
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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Вчера, 8 октября, на дорогах Ижевска произошло два ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Так, около 21:15 напротив дома №1 по ул. Автозаводской сбили 21-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. «Ладой Калиной» управлял 30-летний водитель.

Вторая авария случилась около 21:28 напротив дома №8 по ул. Магистральной. 55-летний водитель «Лады Гранта» сбил мужчину 52 лет. Пешеход также передвигался по нерегулируемому переходу.

Оба пешехода получили травмы.

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