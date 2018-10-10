2018-10-10T06:03:35+03:00
Происшествия

Мошенник из Казани обманул ижевчан на 8 миллионов рублей

Уголовное дело направлено в суд
Валерия ШАНЬГИНА
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Уголовное дело направлено в судУголовное дело направлено в суд
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В Ижевске будут судить 39-летнего жителя Казани, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело уже направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По данным ведомства, в 2014 году мужчина открыл в Ижевске филиал кооператива «Сберфинанс». В организацию, работавшую по принципу финансовой пирамиды, привлекались личные сбережения людей. Условия срочности и возвратности под высокие проценты – до 96% годовых – привлекли более 60 ижевчан.

Полученные от вкладчиков деньги перечислялись на личный счет мошенника, а когда наступал срок выплаты процентов, они либо совсем не выплачивались, либо выплачивались в минимальном размере для придания видимости. Сами денежные вклады не возвращались. Так, за 3 месяца мошеннику удалось обмануть доверившихся ему граждан на сумму 7,7 миллионов рублей.

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