Школьники Удмуртии разработали проект «Умная скамейка»

10 Окт. 07:12 2018-10-10T07:12:37+03:00

Планируется установить в парках Ижевска скамейки с подзарядкой для телефонов

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Стажеры Республиканского центра образования одаренных детей разработали проект «Умная скамейка». Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии, проект создавали вместе с заказчиком «Парки Ижевска».

- В основе рабочей модели, которую разрабатывала команда учеников, лежит идея использования элемента Пельтье. Скамейка имеет подзарядку для телефонов и рационально использует альтернативные источники питания. Ее легко установить, она должна быть удобна и надежна в эксплуатации, - сообщают в ведомстве.

Проект школьников прошел отбор на республиканский форум «Заряженный интенсив», который организовала «Команда Удмуртии». Планируется работа по установке таких скамеек в парках города.

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