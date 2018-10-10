2018-10-10T11:24:08+03:00
Происшествия

Два водителя и пассажирка пострадали в ДТП на Славянском шоссе

«Лада Гранта» не уступила дорогу на повороте
Валерия ШАНЬГИНА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

Три человека пострадали в ДТП на Славянском шоссе 8 октября. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Около 20:19 водитель «Лады Гранта», 43-летний мужчина, не уступил дорогу «Ниве», когда поворачивал налево. За рулем «Нивы» была 31-летняя женщина. В результате ДТП пострадали оба водителя и 45-летняя пассажирка «Нивы».

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, перед поворотом налево или разворотом водитель обязан заблаговременно включить указатели поворота, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, пропустить транспортные средства, двигающиеся во встречном направлении, убедиться в безопасности, и только после выполнения этих требований приступить к маневру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два жителя Ижевска стали жертвами ДТП в понедельник (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска