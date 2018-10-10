Два водителя и пассажирка пострадали в ДТП на Славянском шоссе

10 Окт. 07:56 2018-10-10T11:24:08+03:00

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Три человека пострадали в ДТП на Славянском шоссе 8 октября. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Около 20:19 водитель «Лады Гранта», 43-летний мужчина, не уступил дорогу «Ниве», когда поворачивал налево. За рулем «Нивы» была 31-летняя женщина. В результате ДТП пострадали оба водителя и 45-летняя пассажирка «Нивы».

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, перед поворотом налево или разворотом водитель обязан заблаговременно включить указатели поворота, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, пропустить транспортные средства, двигающиеся во встречном направлении, убедиться в безопасности, и только после выполнения этих требований приступить к маневру.

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