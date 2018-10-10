175 нарушителей выявили в результате массовых проверок водителей в Ижевске
Массовые проверки водителей, которые прошли 5-6 октября, коснулись более 650 ижевчан. 175 из них привлекли к административной ответственности за нарушения, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Шестеро из нарушителей оказались пьяными, а четверо управляли авто без прав.
Госавтоинспекция обращается к жителям республики с просьбой сообщать о грубых нарушениях Правил дорожного движения в дежурную часть по телефону: 415-700 и 415-701, либо в дежурную часть МВД по телефону 02.
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