175 нарушителей выявили в результате массовых проверок водителей в Ижевске

10 Окт. 08:08 2018-10-10T08:08:54+03:00

Шестеро из них были пьяны, еще четверо находились за рулем без прав

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Массовые проверки водителей, которые прошли 5-6 октября, коснулись более 650 ижевчан. 175 из них привлекли к административной ответственности за нарушения, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Шестеро из нарушителей оказались пьяными, а четверо управляли авто без прав.

Госавтоинспекция обращается к жителям республики с просьбой сообщать о грубых нарушениях Правил дорожного движения в дежурную часть по телефону: 415-700 и 415-701, либо в дежурную часть МВД по телефону 02.

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