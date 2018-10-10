2018-10-10T11:21:28+03:00
Общество

Половина летних командировок жителей Удмуртии пришлась на Пермь, Казань и юг России

Tele2 проанализировала географию деловых поездок жителей республики
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В течение трех летних месяцев бизнес-абоненты Tele2 Удмуртии пользовались мобильной связью в 60 регионах нашей страны. Наиболее востребованными направлениями деловых поездок стали Москва, Пермский край, Татарстан, а также города Кировской области и Краснодарского края. Командировки в эти регионы совершили 48% путешествующих по России корпоративных клиентов Tele2.

Среди регионов Приволжья самыми популярными направлениями деловых поездок у удмуртских абонентов стали Татарстан, Кировская область и столица Приволжского федерального округа – Нижний Новгород. При этом бизнес-абоненты из этих регионов стали и наиболее частыми деловыми гостями Ижевска. Согласно статистике, наиболее тесно ижевский бизнес общается с корпоративными клиентами из соседних регионов – Кировской области и Татарстана: свыше 70% всех деловых поездок совершается между этими регионами.

Высокая активность бизнес-абонентов обусловлена в том числе выгодными условиями оператора для поездок по стране. Пользователи новых корпоративных тарифов не платят за междугородную связь: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Его можно использовать для звонков на телефоны других операторов в домашнем регионе и по стране. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов не меняются, и предприниматели могут пользоваться связью на домашних условиях.

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