2018-10-10T11:17:51+03:00
Происшествия

Холодостойкого жителя Удмуртии осудили на 5 лет за изнасилование

Его отправили отбывать наказание в исправительную колонию строгого режима
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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pixabay.compixabay.com
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Жителя Ярского района осудили на 5 лет за преступление на сексуальной почве. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

В одну из ноябрьских ночей 2017 года мужчина догнал женщину, которая возвращалась домой, и, угрожая убийством, повалил ее на землю и изнасиловал. Не помешали ему даже минусовая температура и снег.

Свою вину в ходе следствия подсудимый так и не признал. В результате его признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (половое сношение с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой убийством).

Теперь его отправили отбывать наказание в исправительную колонию строгого режима.

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